شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يهزم بتروجت 1-0 فى الدورى وظهور قميص الراحل إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

خطف فريق الإسماعيلى فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة "90" من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري "دورى nile ".

وسجل على الملوانى هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.

بهذه النتيجة يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 5 نقاط ،بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عسر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات،مع الأخذ في الاعتبار أن زد سيلاقى مودرن سبورت وسيراميكا سيواجه حرس الحدود الليلة.

تشكيل الإسماعيلى أمام بتروجت

حراسة المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: حاتم سكر- عبدالكريم مصطفى- محمد عمار- محمد نصر.

الوسط: هشام محمد- إريك تراوري- محمد عبدالسميع.

الهجوم: نادر فرج- خالد النبريصي- مروان حمدي .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

كمال السيد، عماد حمدي، على الملواني، محمد حسن، محمد زيدان، محمد خطاري، عمر القط، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح.

تشكيل بتروجت أمام الإسماعيلى

حراسة المرمى: عمر صلاح.

الدفاع: هادي رياض، محمد شديد، رشاد المتولي، حامد حمدان.

الوسط: أحمد رضا، أحمد بحبح، توفيق محمد، محمد دودو، بدر يوسف.

الهجوم: شيكودي جبريل.

البدلاء: زياد فرج، عبدالله محمود، إسماعيل بامبا، محمد على عكاشة، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، مصطفى الجمل، شيمزي كيليتشي، محمد خليفة.