شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرفض الراحة فى الزمالك بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استئناف التدريبات غداً الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد مباراة المصري التي أقيمت اليوم باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزًا غاليًا على الزمالك بنتيجة 1 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، دورى Nile.

سجل هدف المصرى الوحيد محمد الشامى بعد تمريرة عرضية من صلاح محسن فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة 7 فى المركز الثالث بجدول الدورى، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً، ثم فاز على الزمالك.

بينما يقع الزمالك في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة، ثم خسر من المصرى بهدف.