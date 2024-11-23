شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستبعد الونش من مباراة الزمالك والمصرى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق من مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن استبعاد الونش من صفوف الزمالك أمام المصري البورسعيدي لعدم الجاهزية الفنية، خاصة أن المدرب يرفض المجازفة باللاعب بعد عودته من إصابة الرباط الصليبى، ولكنه وضع خطة محددة لعودته بشكل تدريجي للمباريات.

واتفق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك مع محمود حمدى "الونش" على خطة مشاركته في المباريات المقبلة خاصة بعد إنهاء اللاعب برنامجه التأهيلي وعودته لخوض التدريبات الجماعية.

وأكد جوميز للونش أن عودته لمباريات الزمالك ستكون بالشكل التدريجي،خاصة أنه عائد من إصابتين قويتين في الرباط الصليبي ويجب الحذر جيداً حتى يستعيد اللاعب كامل جاهزيته الفنية.

ويرفض جوميز المجازفة بالونش في مباريات الزمالك حتى لا يتعرض لانتكاسة جديدة تؤثر على مستقبله في كرة القدم وتفهم اللاعب وجهة نظر مديره الفني جيداً بأن أمر مشاركته لا بد أن يكون مخطط له وبطريقة صحيحة.