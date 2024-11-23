شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على المصري فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد برج العرب المباراة المثيرة التي تجمع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع ضيفه فريق المصري، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دوري Nile.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 16.85 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصري البورسعيدى 9.53 مليون يورو.



الزمالك يتفوق على المصري في القيمة التسويقية

يدخل الزمالك مباراة الليلة في المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض جولتين، فاز في الأولى على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز في الثانية على سموحة بثنائية نظيفة.

بينما يحتل المصري المركز الخامس فى جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام الجونة سلبياً.

نجح النادي المصري في الفوز بآخر مواجهتين أمام الزمالك في الدوري بالموسم الماضي، حيث فاز في الدور الأول بهدف نظيف، ثم فاز في الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمصري في الدوري، في وجود باقة من أكبر المحللين الرياضيين.