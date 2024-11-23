شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود 3 لاعبين أمام المصرى الليلة فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ، خدمات ثلاثة لاعبين في المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري NILE".

ويعود أحمد مصطفى "زيزو"، ناصر ماهر، والتونسي سيف الدين الجزيري لصفوف الزمالك بعد غيابهم عن مباراة سموحة الماضية بالجولة الثانية من الدوري وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

ويدخل الزمالك اللقاء وسط عدد من الغيابات عن الفريق وهى كل من محمد شحاتة، أحمد حمدى، سيدى ندياى ومحمد السيد للإصابة، بينما يغيب محمد حمدي ومحمد عبد الشافى للتأهيل من إصابة الصليبي التى كان يعاني منها الثنائى.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الجولة الثالثة للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.