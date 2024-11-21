اخبار الرياضه

"ان بي ايه": دونتشيتش يغيب لاسبوع واحد على الاقل بسبب الإصابة

0 نشر
0 تبليغ

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : يغيب نجم دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش عن المباريات الأربع المقبلة لفريقه ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على الاقل بسبب التواء في المعصم الأيمن، حسب ما أعلن النادي الخميس.

وتعرض دونتشيتش (25 عاما) هدّاف الدوري الموسم الماضي للإصابة خلال فوز مافريكس على نيو أورليانز 132 91 الثلاثاء. 

وسجّل النجم السلوفيني في تلك المباراة 26 نقطة من بينها 10 محاولات من اصل 16 من المسافات كلها، والتي شهدت عودته الى الملاعب بعد غيابه عن المباراة امام اوكلاهوما سيتي الاحد بسبب اصابة في الركبة.

وسيخضع دونتشيتش لاعادة تقييم خلال أسبوع، ما يعني انه سيغيب بشكل مؤكد عن المباريات الاربع المقبلة امام دنفر ناغتس الجمعة وميامي هيت الاحد واتلانتا هوكس الاثنين ونيويورك نيكس الاربعاء.

ويبلغ معدل دونتشيتش هذا الموسم 28.1 نقطة، 7.6 متابعات و7.6 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا