شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المراجعة بوزارة الرياضة: نعمل على تحقيق أهداف الحوكمة ومكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد سليمان، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة ، أن الدعم اللامحدود للإدارة من الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة دافع قوى لمزيد من تنفيذ وتطبيق تكليفات الجهات الرقابية والقضائية.

وأضاف خلال ملتقى العاملين بالحوكمة والمراجعة الداخلية، أن الإدارة تقوم بدور تكافل وتكامل لتؤدى مهامها لتحقيق أهداف الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

واختتم بأن الجميع فى الإدارة يستمع إلى كافة الآراء ونتلافى الأخطاء، لتحقيق المزيد من العمل على أكمل وجه الفترة المقبلة.

ويقام الملتقى فى المركز الأولمبى بالمعادى فى الفترة من 18 الى 20 نوفمبر الجارى، ويشهد المؤتمر حضور ممثلى الوزارات والهيئات الهامة بالحكومة المصرية.