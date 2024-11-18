شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومى يختتم برنامجين تدريبيين لتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

اختتم معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول "مهارات الاتصال السياسي" وبرنامجاً تدريبياً آخر بعنوان «اللامركزية والتنمية المحلية»، وذلك لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصري، وتفعيلاً لبرتوكول التعاون الموقع بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة، في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، لعدد 29 متدرباً، من مختلف الجهات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والذي تم تنفيذه على دفعتين.

وحضر الختام أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، حيث قام بمناقشة المتدربين عن مدى استفادتهم من البرامج التدريبية وقام بتسليمهم الشهادات والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتتمثل أهم محاور برنامج «مهارات الاتصال السياسي» التعرف على مفهوم الاتصال السياسي ومكونات الرسالة الاتصالية، إلى جانب الوقوف على أدواته وقنواته المختلفة، وكذلك علاقة الشائعات بعملية الاتصال السياسي وكيفية توظيفها ومواجهتها، علاوة على الوقوف على مفهوم ووظائف الإعلام السياسي، وعلاقته بالرأي العام.

هدف البرنامج التدريبي «اللامركزية والتنمية المحلية»، إلى التعريف بأهمية التوجه نحو تطبيق اللامركزية وكذلك الإلمام بمفهوم وأبعاد ومتطلبات ومزايا تطبيق اللامركزية، فضلاً عن التعرف على واقع لامركزية التخطيط في المحافظات المصرية والمشكلات التي تواجهها، وزيادة المهارات الذهنية والمهنية للمشاركين من خلال مناقشة عملية لدور اللامركزية في إصلاح الإدارة المحلية، ومناقشة أثر اللامركزية على كفاءة وجودة الخدمات المحلية وإلمامهم بآليات التخطيط اللامركزي.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لخطة رؤية مصر 2030، واتساقاً مع المحور الرابع الذي أشار إلي تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار في مختلف المجالات.