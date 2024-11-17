شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور جاهز لتدعيم الأهلي في مباراة الاتحاد بعد إجهاد الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية إمام عاشور للمشاركة في مباراة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وشارك إمام عاشور في تدريبات الأهلي الجماعية منذ استئناف التدريبات بشكل طبيعي ولم يشكُ من آلام وهو ما يؤكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الاتحاد.

واشتكى إمام عاشور من إجهاد فى العضلة الخلفية وتم استبداله فى مباراة زد، وبعدها أدى اللاعب برنامجًا تأهيليًا بمعرفة الجهاز الطبي وبات جاهزًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.