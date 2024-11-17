شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع وسام أبو علي لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، مع لاعبه الفلسطينى وسام أبو على لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري.

وشارك وسام أبو على أساسياً فى تشكيل منتخب بلاده فى مباراته الأخيرة أمام عمان، بينما يستعد لقيادة فلسطين فى مباراة كوريا الجنوبية، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويواجه فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف عروض الشتاء أمام الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق قبل عرضها على الأهلي بشكل رسمي، وجاء قرار الأهلي بعدما بدأ بعض وكلاء اللاعبين التحدث عن عروض تصل لأبو علي الذى يتألق بشدة منذ ارتداء القميص الأحمر.

تألق الفدائى جعل إدارة الأهلى تتخد قراراً بعدم البت فى عروض رحيله وتأجيلها لانتقالات الصيف، لأن الفريق تنتظره ارتباطات مهمة في الموسم الجاري، في مقدمتها، منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها آخر نسختين ويستعد الفريق للمشاركة في دور المجموعات بها خلال نوفمبر الجاري، كما يخوض الأهلي منافسات محلية قوية، بالإضافة إلى الاختبار الأقوى والأهم وهو خوض فعاليات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد الصيف المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في التاريخ.

ووفقاً لهذه الارتباطات، فقد قررت لجنة التخطيط للكرة عدم مناقشة اي عروض خارجية تصل وسام أبو على حيث طلب مسئولو الأهلى من اللاعب عدم التفكير فى مسألة الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مهما كانت الإغراءات الخارجية، بسبب حاجة الفريق لجهوده.

وأبدى مسئولو النادي الأهلي تمسكهم التام بـ استمرار وسام أبو على بسبب قدراته الفنية والتهديفية التي يحتاج إليها الفريق، والتي أضافت الكثير للأهلي طوال الفترة الماضية، حسب تأكيدات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ورغم أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية من أي نادٍ لضم المهاجم الفلسطيني، إلا أن إدارة القلعة الحمراء ترغب فى تأمين اللاعب، وتحصينه ضد إغراءات وكلاء اللاعبين التي بدأت تصل له عقب تألقه اللافت مع الأهلي وذلك بتعديل قيمة عقده المادية.

ويأمل الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد في الجولة الثانية بشكل يؤكد رغبة المارد الأحمر فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بـ السوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.