شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يستغل فترة التوقف فى علاج الأخطاء بغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يعمل الجهاز الفني للفريق الأول بنادي غزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على استغلال فترة التوقف الدولي القائمة فى معالجة جميع الأخطاء التي ظهرت فى الفريق خلال مباراتي الإسماعيلي وطلائع الجيش، وإعادة التوازن للفريق قبل مواصلة رحلة الدوري المصري الممتاز في موسمه الاستثنائي

ويستعد غزل المحلة لمواجهة الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز بعد نهاية التوقف الدولي، والمقررالسبت المقبل باستاد خالد بشارة.

واستعاد غزل المحلة عبد الرحيم عموري وأسامة النجار، حيث كان عموري غاب عن المباراة الماضية أمام طلائع الجيش للإيقاف، فيما غاب النجار للإصابة.

من جانبه حرص المهندس تامر خليل، نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الفنية بنادي غزل المحلة، على حضور تدريبات الفريق، والذين أكدوا على ثقتهم في أحمد عيد عبد الملك وجهازه الفني وفي قدرتهم على وضع الفريق في المكان الذي يستحقه في جدول الترتيب.

وكان غزل المحلة تعادل فيالجولة الأولى من الدوري سلبياً أمام الإسماعيلي، قبل أن يخسر أمام الطلائع في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بقيادة أحمد عيد عبد الملك، على استغلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري بسبب خوض المنتخب الوطني لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، في خوض فترة إعداد جديدة من خلال إقامة معسكر مغلق يتخلله بعض التجارب الودية لتجهيز اللاعبين لاستكمال مشوار الدوري.

ويستهدف غزل المحلة ضمان البقاء في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري، بعد العودة إلى الممتاز، ويضع مسؤولو غزل المحلة خطة للتواجد بين الكبار في مقدمة جدول الترتيب خلال الموسم المقبل.