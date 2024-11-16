شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى دورى Nile والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من ليبيا اليوم، السبت بعد مواجهة النصر الليبي، فى مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دوري nile

يواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الجولة الثالثة للدوري المصري، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما يساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.