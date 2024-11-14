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الامارات | الشرطة العراقية توجه تحذيراً صارماً لجماهير "أسود الرافدين" و"نشامى الأردن" (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت قناة "الرابعة" العراقية بأن الجهات الأمنية العراقية وجهت تحذيراً للجماهير قبل مباراة منتخبي العراق والأردن المقررة اليوم الخميس (الساعة 7:15 بتوقيت العراق، 8:15 بتوقيت الإمارات) على ستاد "جذع النخلة" في البصرة في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

 

وقالت إن "الجهات العليا وجهت القوات الأمنية المسؤولة عن الطوق الأمني الخارجي للملعب بالتعامل بشدة مع مفتعلي الشغب، ووجهت أيضاً باعتقال كل من لا يحمل تذكرة ويعتزم دخول الملعب وإحداث بلبلة عند البوابات، وهذه رسالة واضحة لكل من يحاول أن يخرب هذا الحدث أو التعامل بشكل سلبي مع المباراة".

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة قياساً بالقيمة الفنية التي يتمتع بها المنتخبين وحسابات التأهل عن المجموعة الثانية لاسيما أن "النشامى" يحتل الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن "أسود الرافدين" فيما يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 10 نقاط.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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