شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يدعم مريم ماجد لاعبة فريق السيدات بعد إجرائها عملية الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جهاز الكرة النسائية بنادي إنبي على زيارة اللاعبة مريم ماجد، لاعبة الفريق الأول، للاطمئنان على حالتها الصحية بعد خضوعها لجراحة الرباط الصليبي.

وقد نقل الجهاز رسالة دعم من مجلس إدارة النادي برئاسة أيمن الشريعي، تؤكد على توفير كافة سبل الرعاية والعلاج اللازمين لمريم، لضمان عودتها القوية إلى الملاعب بأسرع وقت ممكن.

وتقام غدا الجمعة ، منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، حيث تنطلق 6 مباريات في تمام الساعة 2,30 عصرا ، حيث يواجه المقاولون العرب نظيره فريق اتحاد بسيون ، والمصري البورسعيدي يواجه فريق المعادي واليخت ، وفي مواجهة صعبة يواجه نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت ، وبالم هيلز يواجه فريق بيراميدز ، والطيران يواجه نظيره فريق انبي ، والأهلي يواجه فريق الجونة .

فيما تأجلت مباراة فريق البنك الأهلي مع نظيره فريق مسار ، بسبب مشاركة الأخير في دوري ابطال افريقيا للسيدات والمقامة حاليا في المغرب .

ويعتلي فريق النادي الأهلي وفريق البنك الأهلي ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية، بواقع 18 نقطة لكل فريق جمعها من خلال لعبه 6 مباريات ، ويليهما كل من مسار ووادي دجلة وفريق زد بـ 15 نقطة، حيث خاض فريق مسار 5 مباريات حتى الآن قبل تأجيله لمباراتين له للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك جمعا وادي دجلة وزد 15 نقطة من خلال خوضه لـ6 مباريات فاز في 5 مباريات منهم.