شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي يعود للاتحاد السكندري بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمود متولي لاعب الاتحاد السكندري برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بآلام في الكاحل، تسببت في غيابه عن زعيم الثغر في الفترة الماضية.



ومن المنتظر أن ينتظم محمود متولي في تدريبات الاتحاد السكندري بعد أسبوع، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي الخاص به.

وكشف إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو اتفق على خوض مباراة ودية أمام سموحة في الثانية والنصف عصر غدا الجمعة على استاد الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري بعد انتهاء فترة توقف الدوري.

أكد محمدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفريق استأنف تدريباته أمس الثلاثاء ويواصل تدريباته اليوم الأربعاء وغدا الخميس قبل أن يخوض مباراة سموحة الودية الجمعة المقبل.