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محمود متولي يعود للاتحاد السكندري بعد أسبوع

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الخميس، 14 نوفمبر 2024 11:57 ص

يواصل محمود متولي لاعب الاتحاد السكندري برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بآلام في الكاحل، تسببت في غيابه عن زعيم الثغر في الفترة الماضية.


ومن المنتظر أن ينتظم محمود متولي في تدريبات الاتحاد السكندري بعد أسبوع، عقب الانتهاء من برنامجه التأهيلي الخاص به.

وكشف إمام محمدين مدير قطاع الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الجهاز الفني بقيادة بابا فاسيليو اتفق على خوض مباراة ودية أمام سموحة في الثانية والنصف عصر غدا الجمعة على استاد الإسكندرية، استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من عمر مسابقة بعد انتهاء فترة توقف الدوري.

أكد محمدين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفريق استأنف تدريباته أمس الثلاثاء ويواصل تدريباته اليوم الأربعاء وغدا الخميس قبل أن يخوض مباراة سموحة الودية الجمعة المقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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