شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سفح الأهرامات يستضيف الاجتماع السنوي لاتحاد روابط الأندية العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر اليوم، الاجتماع السنوي لاتحاد روابط الأندية العالمية المحترفة والذى يستمر حتى غد الجمعة 15 نوفمبر الجاري، بحضور ممثلي 45 دولة، والمقرر إقامته على سفح الأهرامات.

ويشهد الاجتماع السنوي لروابط الأندية المحترفة التي تستضيفه مصر مشاركة عدد من رؤساء روابط الأندية بمختلف الدول، ويأتي على رأسهم ريشارد ماستر، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي ورئيس رابطة روابط العالم، كما يحضر، ولويجي دي سيرفو، رئيس رابطة الدوري الإيطالي.

وسيناقش الحضور بعض القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.

يعد الاجتماع السنوي 2024 فرصة رائعة لتسليط الضوء على تراث مصر الغني وثقافتها الرياضية الديناميكية.

ويتطلع اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة إلى الترحيب بضيوفهم المميزين في حدث ينتظر أن يكون ملهمًا ومؤثرًا.

وقال جيروم بيرلموتر، الأمين العام لاتحاد الروابط العالمية: "يسعدنا أن نعقد اجتماعنا السنوي في القاهرة".