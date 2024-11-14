شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 - 11 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، على رأسها قرار حاسم من وزارة الرياضة بشأن الهدايا العينية فى انتخابات الاتحادات الرياضية، ومنتخب مصر يكتفى بمران وحيد فى كاب فيردى قبل مواجهة الجمعة.

قرار حاسم من وزارة الرياضة بشأن الهدايا العينية فى انتخابات الاتحادات الرياضية

أرسلت وزارة الشباب والرياضية برئاسة الدكتور أشرف صبحي خطابا إلى الاتحادات الرياضية بشأن تعليمات الجمعيات العمومية للاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية لانتخاب مجالس إدارات جديدة.

رئيس نادى كفر الشيخ لليوم السابع: تعرضنا لصدمة قوية نتيجة إصابة لاعبنا.. وحالته غير مستقرة

قال الكابتن عبد الحميد مصطفي رئيس نادى كفر الشيخ، أن حالة اللاعب محمد شوقي مدافع الفريق مازالت غير مستقرة، مشيرا إلى أنه تم نقل اللاعب إلى مستشفي الزرقا المركزي فور تعرضه للإصابة لإجراء الفحص الطبي اللازم.

منتخب مصر يكتفى بمران وحيد فى كاب فيردي قبل مواجهة الجمعة

يكتفى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن بمران وحيد في كاب فيردي قبل مواجهة منتخبها في السادسة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب

زيزو يجدد رغبته في البقاء مع الزمالك

جدد أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك رغبته بالبقاء داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، إيماناً منه بإكمال مسيرته مع الفريق والتى حقق فيها العديد من الألقاب والإنجازات.

بعثة نادى الزمالك تسافر إلى ليبيا استعداداً لمواجهة النصر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار سفنكس الدولي على متن طائرة خاصة، متجهة إلى ليبيا استعداداً لخوض مباراة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين لاعب منتخب ليبيا السابق.

صراع ثنائى على رئاسة اتحاد الريشة الطائرة بين على حسب الله وهادية حسنى

أيام قليلة وتنتهى مدة مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن الدورة الانتخابية 2021-2024 برئاسة الدكتور علي حسب الله، ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية العادية للاتحاد يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري بمقر اتحاد اللعبة في مبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر.

ناصر منسى: لا خلافات مع شيكابالا وجوميز يثق فى إمكانياتى

قال ناصر منسي مهاجم الزمالك إن شيكابالا قائد الفريق من أساطير الكرة المصرية، مؤكداً أنه لا يوجد معه أي خلافات وما يثار حول هذا الأمر غير صحيح.