شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب تترشح على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

قررت نور الطيب، بطلة الإسكواش المعتزلة مؤخراً، الترشح على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش وذلك في الانتخابات المقبلة المقرر لها منتصف ديسمبر القادم.

ويشغل كريم درويش بطل العالم السابق للاسكواش، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي في الوقت الحالي، غير أنه أعلن في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة، على أن يشارك في الدورة التي تليها على منصب رئيس الاتحاد الدولي.

وأعلنت البطلة المصرية نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا سابقا اعتزالها في شهر يوليو الماضي، ومنذ ظهورها لأول مرة فى عام 2004، قدمت الطيب نفسها كواحدة من أكثر اللاعبات شعبية ومهارة فى بطولات رابطة اللاعبين المحترفين PSA.

وصلت اللاعبة البالغة من العمر 31 عامًا إلى أعلى تصنيف في مسيرتها المهنية وهو رقم 3 فى عام 2018 وفازت بـ 16 لقبًا طوال 20 عامًا في رابطة اللاعبين المحترفين.

فى صيف عام 2021 رُزقت نور الطيب وفرج بابنتهما فريدة، وبعد 14 شهرًا من الغياب عن الرياضة، عادت الطيب إلى الملاعب في بطولة بلاك بول المفتوحة فى ديسمبر 2021 حيث وصلت إلى ربع النهائى.

بعد هبوطها إلى المركز 81 عالميًا في فبراير 2022، عادت الطيب إلى المراكز الخمسة الأولى عالميًا بعد سبعة أشهر بعد فوزها بلقب زد أول كأس لها منذ أن أصبحت أمًا.