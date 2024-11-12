شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش: هدفنا جمع أكبر عدد من النقاط قبل الدور الثاني من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تحدث أحمد صالح المدرب العام لفريق طلائع الجيش عن أداء اللاعبين، بعد الفوز على غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري نايل، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ستاد غزل المحلة.

وقال أحمد صالح في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": في مباراة المصري تعرضنا لطرد لاعب في الدقيقة 20 من الشوط الأول وهذا أثر علينا وحاولنا التعويض لكن تأثرنا بالنقص العددي، ونجحنا في التعويض أمام غزل المحلة، وأحييهم على الملعب بشكله الجديد، وأن تحصل على ثلاث نقاط أمام غزل المحلة على ملعبه هذا أمر كبير جداً.

أضاف: الدوري بدأ بشكل قوي وكل فريق يبحث عن تجميع النقاط، لأن المرحلة الأولى ستشكل فارق كبير جداً في المرحلة الثانية، خاصة أن فرق كبيرة لا تمتلك نفس إمكانيات الـ 8 فرق الأولى في جدول الدوري، بعض الأندية ستتعرض للظلم بسبب التدعيمات والنواحي المالية.

واختتم: فترة التوقف مفيدة في استعادة الإصابات وإعادة الحسابات الفنية وخوض المباريات الودية، وطموحنا الفوز في كل مباراة ونتعامل مع كل لقاء بشكل منفرد لتجميع أكبر عدد من النقاط.