شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد إبراهيم من معسكر منتخب الشباب للإصابة وضم مهاب سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام الشاطر مدير منتخب مصر للشباب مواليد 2005، عن إصابة أحد لاعبي المنتخب قبل خوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا في الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر المقبل والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وتحتضن مدينة السويس مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التي تم إسنادها من اتحاد شمال أفريقيا لمصر، فى الفترة من 14 حتى 26 نوفمبر المقبل.

وقال الشاطر، إن الاستعدادات للقاء منتخب المغرب دخلت مرحلة الجد، وسط إصرار اللاعبين تحقيق نتيجة إيجابية على حساب منافسهم الذي نقدره ونعمل له ألف حساب، موضحا أن أعضاء منتخب مصر للشباب ينفذوا التعليمات الصادرة إليهم داخل وخارج المستطيل الأخضر بشكل احترافي رائع.

وأشار إسلام الشاطر مدير مننتخب مصر للشباب مواليد 2005 إلى أن المدافع محمد إبراهيم خرج من المعسكر لإصابته بغضروف الركبة في مباراة تنزانيا، وتم استدعاء مهاب سامي بدلًا منه، متمنيا أن يتعافى بعد إجراء الجراحة ويعود سريعا للملاعب من جديد.

وأوضح الشاطر أن محمد شيحة مدير بطولة شمال إفريقيا للشباب لكرة القدم يؤدي الدور المطلوب منه على أكمل وجه لإنجاح تنظيم الحدث القاري المصغر في مصر والإسماعيلية على وجه الخصوص.

وأكد" الشاطر" أنه يأمل أن يجد الدعم والمساندة من جماهير الإسماعيلية الوفية لمنتخب الشباب في مباراته المهمة أمام نظيره المغربي ويملتئ بها إستاد هيئة قناة السويس الجديد.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت في مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

وأقام ميكالي معسكره الأخير بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوي يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتعتبر بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم من أهم البطولات القارية التي تهدف إلى تطوير الناشئين واكتشاف المواهب الشابة، وتعتبر فرصة مهمة للمنتخبات المشاركة للاحتكاك بمنتخبات أخرى من المنطقة.

ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، وأن تساهم في اكتشاف مواهب جديدة ستمثل مستقبل كرة القدم في المنطقة.