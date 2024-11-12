شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يؤكد قدرة منتخب مصر على تحقيق نتائج إيجابية فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المدير الفني للمنتخب الوطني، حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن القميص الجديد للمنتخب، عن الطموحات الكبيرة التي يضعها للفراعنة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المنتخب يسعى جاهداً للتأهل إلى كأس العالم وتحقيق نتائج إيجابية تليق باسم الكرة المصرية.

وأكد حسن أهمية العمل الجماعي والروح القتالية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب، وأنهم قادرون على تحقيق الأهداف المرجوة، مشددا على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة وتلافي الأخطاء، والعمل على تطوير أداء اللاعبين بشكل مستمر.

وأشار حسن إلى أن المنتخب المصري يمر بمرحلة مهمة، ويحتاج إلى دعم جميع الجماهير المصرية لتحقيق النجاح المنشود.

وحرص العميد على تأكيد أهمية التاريخ الكروي للمنتخب المصري، وكذلك الطموح في تحقيق نتائج إيجابية في البطولات القادمة، وعلى رأسها كأس العالم.

وثمن المدير الفني للمنتخب ضرورة العمل الجماعي والروح القتالية، وأهمية الاستفادة من الخبرات السابقة وتطوير الأداء، وضرورة دعم الجماهير المصرية للمنتخب.

ويطير المنتخب الوطني إلى كاب فيردي على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة منتخبها في الجولة المقبلة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس أمم إفريقيا المقرر انطلاقها بالمغرب العام المقبل.

ويستعد منتخب مصر للتوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري إذ يخوض مباراتين في الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023، بمواجهة كل كاب فيردي خارج مصر وبوتسوانا داخلها.

‏‎وضمت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا كل من "حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان محمد عواد- مصطفي شوبير، وخط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبدالمجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد- محمد شحاتة، وفي خط الوسط: محمود صابر- عمر كمال- مروان عطية- محمود تريزيجيه- نبيل عماد دونجا- ناصر ماهر- مصطفى فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبدالحفيظ زلاكا، وخط الهجوم: مصطفى محمد- أسامة فيصل.

وتأهل منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا 2025 في المغرب، بعدما حصد 12 نقطة من 4 مواجهات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا، وبوتسوانا ذهابا والرأس الأخضر ذهابا.