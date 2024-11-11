شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الموافق 11 - 11 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، زيزو ينتظر جلسة الحسم في الزمالك قبل حلول يناير، وكولر يغلق الباب أمام الإغراءات السعودية ويرفض 60 مليون جنيه شهريا.

زيزو ينتظر جلسة الحسم في الزمالك قبل حلول يناير

ينتظر أحمد مصطفى زيزو نجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عقد جلسة مع مسئولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، خلال الأيام الجارية، وفى ظل عدم انضمامه لصفوف منتخب مصر استعدادًا لمباراتي كاب فيردى وبوتسوانا، بسبب إصابة اللاعب في العضلة الخلفية، من أجل حسم مصيره مع الفريق، سواء بالتجديد أو الرحيل في انتقالات شهر يناير المقبل.

إدارة الزمالك تسعى للحلول الودية مع إبراهيما نداى

يسعى مسئولي نادي الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات السنغال إبراهيما نداي لاعب الفريق السابق الذي رحل عن صفوف الفريق، قبل ان يحصل علي حكم من المحكمة الرياضية الدولية ويتسبب مجددا في توقيع عقوبة ايقاف القيد علي النادي، بخلاف زيادة قيمة المستحقات بسبب الغرامات التي ستفرضها المحكمة.

ينافس محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، كل من ستانلي نوابيلي حارس مرمى نيجيريا، وديمتر يبرتاوود حارس مرمى الكونغو الديمقراطية على قائمة أفضل كلين شيت في تصفيات أفريقيا.

كشف الإعلامى محمد الليثى، عن أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أبلغ وكيل أعماله دينو لا مبرتي برفض العروض التي وصلته مؤخراً من أندية خارجية وتحديداً من السعودية للتعاقد معه.