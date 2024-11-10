شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشارك في ورشة عمل تابعة للفيفا عن كأس التحدي والان مع تفاصيل الخبر

يُقيم الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 21 نوفمبر الجاري ورشة عمل للنادي الأهلي عبر تقنية الفيديوكونفرانس من أجل شرح بعض التعليمات واللوائح الخاصة بمباراة المارد الأحمر في بطولة كأس التحدي المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من مواجهة باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس على أن يلعب الفائز من مواجهة 14 ديسمبر مع ريال مدريد يوم 18 الشهر ذاته قطر على لقب كأس أنتركونتتنتال.

ويشارك أكثر من مسئول بالنادي الأهلي في ورشة العمل، حيث سيتواجد ممثلين عن فريق الكرة والجهاز الطبي والجهاز الإداري والتسويق وشركة كرة القدم وغيرهم من المسئولين الذين سيكون لهم علاقة بالمباراة المرتقبة التي تأهل لها الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي مؤخراً بالقاهرة بثلاثية نظيفة والحصول على لقب بطل القارات الثلاثة (نصف الأرض).