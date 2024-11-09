شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة مسار قبل لقاء صن داونز غدا فى دوري الأبطال للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطت بعثة سيدات فريق مسار الرحال فى دولة المغرب استعداداً لخوض غمار بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم النسائية، والتي تقام فى المغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر المقبل.

وينافس فريق مسار بطل مصر فى المجموعة الثانية من البطولة، برفقة أندية صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب، والبنك التجاري الإثيوبي، وإيدو كوينز النيجيري.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق على النحو التالي:-

المجموعة الأولى:-

الجيش الملكي (المغرب)

نسور المدينة (السنغال)

تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

جامعة ويسترن كيب (جنوب أفريقيا)

المجموعة الثانية:-

ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)

FC مسار (مصر)

البنك التجاري (إثيوبيا)

إيدو كوينز (نيجيريا)

ويواجه مسار فريق صنداونز غدا، الأحد، قبل أن يلتقى إيدو كوينز في الجولة الثانية، ثم يختتم المجموعة بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي.

وحسم FC مسار تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024، وصاحب المركز الثاني في تصفيات شمال أفريقيا.

وكشف كاف عن حصول الفريق الذي يتوج بلقب النسخة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا للسيدات على جائزة مالية قدرها 400,000 دولار أمريكي، بينما يحصل الوصيف على 250,000 دولار أمريكي.