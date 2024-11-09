شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المصري والجونة قبل مواجهة اليوم فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر وعلاء عبد العال مدربا المصري والجونة تشكيل المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد السويس الجديد.

وجاء تشكيل المصرى كالتالي:

محمود جاد في حراسة المرمى، أحمد عيد، كريم العراقى، باهر المحمدى، عمرو سعداوى، محمود حمادة، محمد مخلوف، ميدو جابر، خالد الغندور، فخرالدين بن يوسف، وصلاح محسن.

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدى، حسن على، أحمد القرموطي، يوسف الجوهرى، محمد هاشم، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، بابا بادجى.

بينما ضم تشكيل الجونة كلا من: محمد علاء لحراسة المرمى، أحمد رضا ، أحمد العش ، أحمد شوشة، أحمد عبد الرسول، أحمد مجدي كهربا لخط الظهر، عبد الجواد تعلب، بلال السيد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، سيف شيكا، محمد محمود ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أرنو.

فيما ضمت قائمة البدلاء عمرو شعبان، أحمد حسام، عصام صبحي، رضا صلاح، محمود حسونة، حسن ياسين، أكيم فافور، مازن ياسر، وشامسو كابير.

وفاز المصري فاز في الجولة الأولى بالدوري على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، كما فاز على نظيره فريق الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته أمام فريق الجونة.

فيما تعادل فريق الجونة، سلبيا أمام نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.