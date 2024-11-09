شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات فرصة الوجوه الجديدة للتألق مع المنتخب فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

فرصة ذهبية تنتظر عدداً من الوجوه الجديدة المنتظر انضمامهم إلى معسكر المنتخب الوطني القادم بقيادة حسام حسن ، والمقرر له 10 نوفمبر الجاري استعداداً لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا المقرر لهما 15 و19 نوفمبر الجاري.

وضرب شبح الإصابات صفوف المنتخب الوطني بعد إصابة كل من، رامى ربيعة وياسر إبراهيم مدافعى فريق الأهلى، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، وخالد صبحى مدافع المصرى البورسعيدى، وأحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، وهناك إيقاف الثنائى محمود تريزيجيه ومروان عطية لمدة مباراة واحدة، كما تقرر منح محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى راحة".

ومن المتوقع أن تظهر وجوهاً جديدة في المنتخب المصري بعد تألقهم مع فرقهم في انطلاقة الدوري، في مقدمتهم، طاهر محمد طاهر، وأكرم توفيق لاعبو الأهلي وصلاح محسن مهاجم المصري، فيما فرض إبراهيم عادل لاعب بيراميدز نفسه على اختيارات التوأم بعد تألقه في مواجهة موريتانيا الأخيرة، بالإضافة إلى رمضان صبحي ومهند لاشين ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد، وكذلك يفكر جهاز المنتخب في إجراء بعض التعديلات على التشكيل لتجربة الوجوه الجديدة ومنح الفرصة للبدلاء بشكل أكبر وفى مقدمتهم محمد عواد حارس المرمى ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وأسامة فيصل.

وكان المنتخب الوطني تأهل رسميًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب، بعد تحقيقه العلامة الكاملة بدور المجموعات عقب الفوز في 4 مباريات متتالية ليجمع الفراعنة 12 نقطة قبل نهاية التصفيات بجولتين، حيث فاز المنتخب الوطني في مباراته الأولى بالقاهرة على الرأس الأخضر بنتيجة 3-0، ثم في الجولة الثانية خارج الديار على بوتسوانا 4-0، وفي المبارا الثالثة حقق الفراعنة الفوز على موريتانيا 2-0، ثم تجدد الفوز على موريتانيا بالجولة الرابعة في نيوربي بهدف دون رد.