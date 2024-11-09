شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري يستفسر من جوميز عن سبب استبعاده من مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن اللاعب استفسر من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق عن سبب استبعاده من مباراة سموحة وأقيمت بالأمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد المصدر لـ الخليج 365 أن اللاعب يشعر بالحزن نتيجة استبعاده من قائمة مباراة سموحة، خاصة أنه تفاجئ بالقرار من الجهاز الفني الذى لم يبلغه بأسباب خروجه من اللقاء،في الوقت الذى تحدثت فيه التقاريرالواردة من داخل النادى الأبيض، بأن القرار فني بحت.

وطالب جوميز الجزيري بالتركيز في التدريبات الجماعية،وبذل قصارى جهده حتى يعيده إلى الحسابات مرة أخري،خاصة أن اللاعب كان ترتيبه الأول بين مهاجمي القلعة البيضاء،وأحد العناصر والركائز الأساسية للفريق.