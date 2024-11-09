شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مراد: هناك غيابات عديدة فى قائمة منتخب مصر بسبب الإصابات والإيقافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مراد، المنسق الإعلامى لمنتخب مصر، أن قائمة لاعبى الفراعنة التى سوف يتم الإعلان عنها مساء اليوم السبت، سوف تشهد العديد من الغيابات المؤثرة.

وأوضح محمد مراد، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، مع الإعلامى محمد الليثى: "غيابات اللاعبين عن قائمة منتخب مصر بسبب تعرضهم للإصابات والإيقاف".

وأشار محمد مراد: "الغيابات المؤكدة حتى الآن الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم مدافعى فريق الأهلى، ومحمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، وخالد صبحى مدافع المصرى البورسعيدى، وأحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك بسبب الإصابة، وهناك إيقاف الثنائى محمود تريزيجيه ومروان عطية لمدة مباراة واحدة، ومنح محمد صلاح قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزى راحة".

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الساعات المقبلة، قائمة الفراعنة لمباراتى كاب فيردى وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا، والتى تشهد ثلاث محترفين هم مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه.

‎وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أعلن رسميًا مواعيد مباراتى منتخب مصر فى الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتى ستقام فى المغرب.

‎وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردى يوم 15 نوفمبر فى الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطنى فى كاب فيردى، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر فى تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

‏‎يُذكر أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز فى جميع مبارياته السابقة بالتصفيات ومع ذلك، تسعى الجماهير المصرية إلى متابعة منتخبها فى هاتين المباراتين لتأكيد الصدارة وحصد العلامة الكاملة.

وأخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم نظيره المصرى بإقامة مباراة مصر وكاب فيردى على ملعب نجيل صناعى، ليتأكد خوض الفراعنة اللقاء الثانى على التوالى خارج الأرض على نجيل صناعى بعد مباراة موريتانيا بالجولة الرابعة.