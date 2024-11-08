شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انتخابات اتحاد ألعاب القوى لاختيار مجلس جديد والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد العاب القوى، و التي تقام فى قاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات بإستاد القاهرة، ويتنافس في الانتخابات 16 مرشح منهم 4 على منصب الرئاسة، 12 على مقاعد العضوية، على أن يتم اختيار رئيس و8 أعضاء

ويتنافس على الرئاسة كلا من حاتم فودة، خالد عبد السلام، ماجد محمد السيد، بالإضافة إلى وليد عطا.

وفى العضوية يتنافس كلا من أحمد حمزة، مجدى عبد البديع، محمد أبو فندى، أمين شعبان، مجده عبد المحسن محمد بدرى ، فتحى محمد، راشد احمد ، سيد عواد، محمد رشاد، محمود أحمد هاشم، طارق طبانة.

وتضم الجمعية العمومية 69 هيئة لها حق الحضور والتصويت فى الانتخابات.

أصدرت اللجنة الأوليمبية خطابا رسميا يتضمن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الاتحاد المصري لالعاب القوى ، و تضمن الخطاب إعادة اسم الدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد السابق إلى قائمة المرشحين على رئاسة الاتحاد، وذلك عقب حصوله على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في الترشح ، والغاء قرار استبعاده من الانتخابات.

وضمت قائمة العميد حاتم فودة كلا من أحمد حمزة، مجدي عبد البديع ، محمد أبو فندى، امين شعبان، مجدة الخواجة، محمد بدري، راشد احمد، زين العابدين الهواري.