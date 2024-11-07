شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على يقود هجوم الأهلى أمام زد.. وخالد عبد الفتاح بجوار ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلى، تشكيل الفريق لمباراة زد في الدورى الممتاز الليلة.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من : محمد الشناوي - خالد عبد الفتاح - عمر كمال - رامي ربيعة - يحيى عطية الله -مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - حسين الشحات - إمام عاشور - طاهر محمد - وسام أبو على.

ويواجه الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الخميس نظيره زد اف سى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري.

ويتربع النادي الأهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب مباراة حقق الفوز فيها وسجل خمسة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل زد اف سى المركز الثامن برصيد نقطة واحدة بعدما لعب مباراة واحدة تعادل فيها ولم يسجل أو يتلقى أهداف.