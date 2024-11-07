شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لكأس السوبر المصري البحريني لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد البحريني لكرة السلة عن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر المصري البحريني نهاية نوفمبر الجاري للعام الثاني على التوالي.

وسيقام السوبر المصري أولا بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر، فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائز في البطولتين مباراة السوبر المصري البحريني يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا.

يذكر أن البحرين استضافت كأس السوبر المصري لكرة السلة العام الماضي بين الأهلي والزمالك وتوج به النادي الأهلي.

وتأتي استضافة مملكة البحرين للسوبر المصري البحريني لكرة السلة، في ظل العلاقات القوية التي تجمع مصر والبحرين، وفي ظل رغبة المملكة لتنظيم الأحداث الرياضية والدولية التي تعزز مكانتها في خارطة الرياضة العالمية.