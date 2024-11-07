الامارات | «الآسيوي» يعتمد أول مُرَاقِبة مباريات إماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الإماراتيين: نورة جمال وإبراهيم الملاحي، ليكونا رسمياً مراقبَي مباريات، وينضما إلى قائمة المراقبين الجُدد الذين يُشاركون في مراقبة مباريات البطولات الآسيوية على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية. وبهذا الاعتماد القاري تصبح نورة جمال أول مُرَاقِبة إماراتية في الملاعب الآسيوية. وكان إبراهيم الملاحي ونورة جمال قد شاركا في «سيمنار» مراقبي المباريات الذي نظمه الاتحاد الآسيوي في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، خلال أغسطس الماضي، بمشاركة عدد من المراقبين التابعين للاتحادات الوطنية الأعضاء، واجتاز الاثنان جميع الاختبارات بنجاح في ختام «السيمنار الآسيوي»، وحصلا على شهادة اعتماد للمشاركة في المسابقات الآسيوية.