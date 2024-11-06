شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل: التسريب الصوتى مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.

وأضاف الحكم محمد عادل خلال تصريحات تليفزيونية: "التسريب مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات".

وأدار لقاء الزمالك والبنك الأهلي تحكيميا، محمد عادل حكم ساحة وعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وخالد حسين وحكما رابعا محمد العتباني، بالإضافة إلى كل من محمد سلامة وأسامة محمد على الفار.

افتتح ناصر ماهر التسجيل للزمالك في الدقيقة 37 بعد تلقيه ركلة حرة من الجهة اليسرى بالقرب من منطقة الجزاء نفذها عبد الله السعيد بعرضية أرضية، استطاع من خلالها ماهر فك شفرات دفاع البنك الأهلي وأسكنها في الشباك.

وكان إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، قد كشف أنه لا إعادة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، كما يتردد وأن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.

وأضاف نور الدين في تصريحات صحفية أن الخطأ الفني لا يترتب عليه إعادة مباراة، وأن إعادة المباراة تكون في حالة واحدة فقط وهي أن يقوم الحكم بكتابة ذلك في تقريره بأن هناك خطأ صدر منه في المباراة، وهو ما لم يحدث وبالتالي لا إعادة للمباراة.