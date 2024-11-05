مشكلة مبابي في ريال مدريد أنه ليس رقم 9 صريحا (بنزيمة)

الرياص - اسماء السيد - مدريد : يعتقد مهاجم الاتحاد السعودي حاليا ومنتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني سابقا كريم بنزيمة أنه يتعين على مواطنه كيليان مبابي تعلم كيفية شغل مركز رأس الحربة، لأنه لا يستطيع إزاحة البرازيلي فينيسيوس جونيور من مركز الجناح الأيسر.

وكان مبابي انتقل الى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادما من باريس سان جرمان، لكنه لم يصل الى ذروة مستواه حتى الآن في صفوف فريقه الجديد.

وقام مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمحافظة على فينيسيوس في مركز الجناح الأيسر، في حين أشرك مبابي كمهاجم صريح.

وجاء كلام بنزيمة في حديث لبرنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الإسبوعي مساء الاثنين، وقال في هذا الصدد "المشكلة بنظري ان كيلياي مبابي ليس مهاجما صريحا حتى مع المنتخب الوطني، وفي كل مرة مرة يلعب بقميص الرقم 9 لا يكون على ما يرام لأن هذا المركز ليس مركزه".

وتابع "في اليسار هناك لاعب بمستواه هو فينيسيوس، وبالتالي ثمة مشكلة، لا يمكن اشراك فينيسيوس في مركز قلب الهجوم أو على اليمين، لانه عندما يلعب على الجهة اليسرى يصنع الفارق".

وتابع "مبابي ليس رقم 9 حقيقيا. الناس تطالبه بالكثير وهو يعاني من ضغوطات كبيرة، هنا ليس باريس سان جرمان"، وأردف "أنصحه بعدم اليأس لأنني لا أعتقد بأنه سيزيح فينيسيوس ذلك لان الأخير أفضل لاعب في العالم حاليا".

واوضح "يتعين على مبابي أن يضع في الحسبان بأنه اليوم هو الرقم 9 ونسيان شغل مركز الجناح الأيسر في الوقت الحالي".