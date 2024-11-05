"يورينا نفسه".. إبراهيم نور الدين يعلن استعداده للتنازله عن منصبه لهذا الشخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام، إنه يرفض تصريحات الحمن الدولي السابق جهاد جريشة، ضده مؤكدا أنه ليس من جيله.

وقال "نور الدين" خلال حواره على قناة المحور: "تم تعيين أربع لجان من وقت اعتزال جهاد جريشة ولم يتواصل معه أحد وأنا أول من تواصلت معه، للعمل في اللجنة".

وأضاف: "قلت لجهاد جريشة تشرف وتنور معانا ويكون في مادة علمية يفيد بها زمايله الحكام في المحاضرات ولكنه أعتذر عن الحضور، وطلبت منه لو مش حابب يشرح مواد علمية، يقدر ينزل يفيد الحكام فنيًا في الملعب ولكنه لم يأتي أيضًا".

وأكمل: "رأيه يحترم لو قال عاوز أغير عناصر المنظومة ولكن تصريحه يحمل أكثر من معنى ويجب عليه التوضيح خاصة وأنه تم العرض على العديد من الحكام مناصب خلال السنوات الأخيرة ولم يتم ذكر اسم جهاد جريشة ومادام هناك إجماع على عدم ترشيحه هذا يقول أن هناك مشكلة".

وأتم تصريحاته: "ورينا على أرض الواقع ما يفيد بأي حاجة تعملها وأنا مستعد للتنازل عن منصبي لك".

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