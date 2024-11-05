شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء دفاع الأهلي قبل مواجهة زد إف سى في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يحرص مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على تطبيق بعض الجمل الفنية والخططية مع الفريق الأحمر التي ينوي تطبيقها في الفترة القادمة، بدءاً من مباراة زد الخميس المقبل في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري، لاسيما بعدما أظهرت مباراة سيراميكا الماضية ارتكاب اللاعبين بعض الأخطاء الفنية التى كادت تكبد الفريق الأحمر لولا تصحيح المسار في الشوط الثاني.

ويحرص كولر على تصحيح الأخطاء التي وقعت في مباراة سيراميكا، من تمركز اللاعبين داخل الملعب وعدم ترك مساحات بين الخطوط، بخلاف الأخطاء في التغطية العكسية والارتداد الدفاعي السريع، إضافة إلى أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، وهو ما حدث في أكثر من فرصة في مباراة سيراميكا الماضية.

ويستعد الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة زد إف سى باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا التى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين دفاعاً وهجوماً استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

ويأمل كولر تحقيق بداية قوية تؤكد رغبة الأهلي فى الحفاظ على لقبه المُفضل، مُستغلاً الحالة المعنوية الجيدة للاعبي الفريق بعد التتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك، ثم الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في كأس إنتر كونتننتال، وحصد لقب بطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.