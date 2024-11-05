شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قائد كرة اليد بالأهلى بكسر فى الأنف وتحديد مدة الغياب والان مع تفاصيل الخبر

تعرض إبراهيم المصري لاعب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي للإصابة بكسر في الأنف وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

وتحتاج إصابة المصري إلى عملية، ولكن اللاعب قرر تأجيلها لنهاية الموسم لحاجة الفريق له في منافسات الموسم الجاري.

ويواصل فريق الأهلي استعداداته لمنافسات الموسم الحالي وأبرزها الدوري المصري.

وتوج فريق يد الأهلي بلقب بطولة إفريقيا والتي أقيمت في المغرب بعد الفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 43-22 فى النهائى.