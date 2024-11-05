اخبار الرياضه

إصابة قائد كرة اليد بالأهلى بكسر فى الأنف وتحديد مدة الغياب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قائد كرة اليد بالأهلى بكسر فى الأنف وتحديد مدة الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 11:56 م

تعرض إبراهيم المصري لاعب فريق كرة اليد بالنادي الأهلي للإصابة بكسر في الأنف وغيابه عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

وتحتاج إصابة المصري إلى عملية، ولكن اللاعب قرر تأجيلها لنهاية الموسم لحاجة الفريق له في منافسات الموسم الجاري.

ويواصل فريق الأهلي استعداداته لمنافسات الموسم الحالي وأبرزها .

وتوج فريق يد الأهلي بلقب بطولة إفريقيا والتي أقيمت في المغرب بعد الفوز على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 43-22 فى النهائى.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا