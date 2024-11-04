شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن فتح باب حجز مباريات الجولة الثانية من دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتي، عن فتح باب حجز تذاكر الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي تفتتح بمباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود واستاد الإسكندرية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة مساء الخميس المقبل لمتابعة منافسات الجولة الثانية فى بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، وتقام جميع مباريات النسخة الجديدة من الدوري المصري بين الساعة 5 مساء أو 8 مساء، في حين ستقام مباريات الجولة 17 فى الساعة التاسعة مساءً.

مباريات الجولة الثانية للدوري المصري

الخميس 7 نوفمبر

غزل المحلة & طلائع الجيش..5 مساء

الاتحاد السكندري & حرس الحدود..5 مساء

زد إف سى & الأهلى..8 مساء

الجمعة 8 نوفمبر

سموحة & الزمالك..5 مساء

بتروجت & مودرن سبورت..5 مساء

إنبى & بيراميدز..8 مساء

السبت 9 نوفمبر

المصري & الجونة..5 مساء

البنك الأهلى & فاركو..5 مساء

سيراميكا & الإسماعيلى..8 مساء