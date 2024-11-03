شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: ياسر إبراهيم يعانى من شد فى عضلات البطن السفلى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب ‏الفريق، يعاني من شد في عضلات البطن السفلى، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.‏

وخاض الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة زد المقرر لها ‏يوم 7 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات الدوري الممتاز.‏

كان الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد السلام.‏