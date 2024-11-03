شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: ياسر إبراهيم يعانى من شد فى عضلات البطن السفلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالأحد، 03 نوفمبر 2024 08:19 م
قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ياسر إبراهيم لاعب الفريق، يعاني من شد في عضلات البطن السفلى، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.
وخاض الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات الدوري الممتاز.
كان الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس على استاد السلام.
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