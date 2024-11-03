شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. آخر موعد لتلقي الطعون على مرشحي انتخابات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يغلق غدا، الاثنين، باب تلقي الطعون على المرشحين لانتخابات الكرة الطائرة المقرر لها 6 ديسمبر المقبل، لا سيما أن الاتحاد أعلن عن قبول أوراق جميع المرشحين.

ومن المقرر أن تشهد الجمعية العمومية مناقشة الميزانية والحساب الختامى الخاص باتحاد الكرة الطائرة.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

وعلى منصب نائب الرئيس تقدم كل من : أحمد عبد الدايم ومحمد صادق وخالد أبو زينة ومنصور محمدي وهناء حمزة.

وفي منصب أمين الصندوق تقدم كل من : عبد المعطي منصور ومنى عبد الكريم وطارق فريد ويوسف حسن.

أما الأعضاء فتقدم بالترشح كل من: وائل قنديل وشوكت صابر ومحمود الفقي ومرفت حسني و محمود رؤوف وأيمن عبد الرحيم و حسين السرجاني و حاتم شعلان و هويدا شبل و محمد فرج و حمدي نور الدين و إنجي الشامي و أيمن طه و مصطفى المنيري و أحمد كمال و رضا الغزالي و على عبد السلام و عطا مرزوق و أيمن كامل و جيهان فؤاد ونوران المغاوري وطلعت الطوبشي و أشرف درويش.