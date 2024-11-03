شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يخضع لجلسة علاجية فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لجلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، على هامش مباراة الشمس الودية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بجزع فى الرباط الخارجي للركبة.

ويسعى الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية قبل ودية الأبيض أمام الشمس، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة التدريبات الاستشفائية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم بدنياً للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.