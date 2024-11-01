شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يفوز على تيم إف سي ودياً بهدفي السيسي وفيجيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مودرن سبورت على فريق تيم إف سي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الجمعة، ضمن الاستعدادات لمباريات الدوري الممتاز "دوري نايل". أحرز هدفي مودرن سبورت عمرو السيسي وفيجيري شون شيما.

وقرر طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، إرحة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا بمباراة إنبي بالدوري مساء أمس الخميس والتى انتهت بالتعادل السلبي، واكتفوا بتدريب داخل صالة الجيم.

وبدأ فريق مودرن سبورت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

دفاع: طارق محمد، عبد الرحمن رشدان، نادر هشام، باسم علي

وسط: عمرو السيسي، محمد صبري، عبد الله حافظ، ابراهيم اجاسا، محمد أميسي

هجوم: سكالا

وشارك خلال اللقاء كل من الحارس كريم عماد وضياء السيد وايبا وخالد رضا ومحمد نصير واحمد مصطفى وفيجيري وعمر وائل.

ويستعد فريق مودرن سبورت لمواجهة فريق بتروجت يوم الجمعة القادمة على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.