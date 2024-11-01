بطولة إنكلترا: البرتغالي أموريم مدربا جديدا لمانشستر يونايتد

الرياص - اسماء السيد - لندن : أعلن نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الانكليزي لكرة القدم الجمعة تعاقده مع المدرب البرتغالي روبن أموريم خلفا للهولندي إريك تين هاغ المقال من منصبه الإثنين بسبب النتائج المخيبة.

وقال يونايتد في بيان على موقعه الرسمي "لقد تم الأمر. مرحبا بك في مانشستر يونايتد، روبن أموريم"، مشيرا الى أن المدرب البالغ 39 عاما والمتوج مع سبورتينغ لشبونة بلقبين في الدوري البرتغالي في عامي 2021 و2024، سيتولى مهامه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وأضاف "سينضم (الى النادي) حتى حزيران/يونيو 2027 ويملك النادي خيار التمديد لعام إضافي، بمجرد الوفاء بالتزاماته تجاه ناديه الحالي".

ووصف يونايتد أموريم بأنه "أحد أكثر المدربين الشباب إثارة وأعلى تصنيفًا في كرة القدم الأوروبية".

وسيستمر المهاجم الدولي الهولندي السابق لنادي "الشياطين الحمر" رود فان نيستلروي في تولي مسؤولية تدريب الفريق مؤقتا حتى وصول أموريم إلى أولد ترافورد.

وأقال يونايتد تين هاغ الاثنين بعد هزيمته أمام وست هام يونايتد 1 2، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الرابع عشر بثلاثة انتصارات فقط من تسع مباريات.