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شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 31-10-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتي على رأسها دارسة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك منح الفرصة لـ جيفرسون كوستا لاعب الفريق في مباراة البنك الأهلي.

بابا فاسيليو يعلن قائمة الاتحاد السكندرى لمواجهة فاركو غدا بالدورى .. صورة

أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى قائمة الفريق استعدادا لخوض معسكر مغلق قبل مواجهة فاركو غدا في بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

تعادل فريقى مودرن سبورت وإنبى سلبيا في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد السلام ضمن الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

يدرس البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك منح الفرصة لـ جيفرسون كوستا لاعب الفريق في مباراة البنك الأهلي المقرر لها غد الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد الاطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة السوبر، عددا من العقوبات، وفقا للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر.

فرض الجونة التعادل السلبي على نظيره زد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد خالد بشارة بالبحر الأحمر، في ثاني أيام الجولة الأولى بمسابقة دوري نايل.

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 5 نوفمبر المقبل لانطلاق مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري لكرة الصالات للموسم الرياضي 2025/2024، والذي يضم نخبة من أبرز فرق الصالات في مصر.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مرانه الختامى مساء اليوم الخميس على ملعب النادى، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

غادر الفريق الأول لنادي غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك اليوم إلى مدينة الإسماعيلية لبداء معسكر الفريق استعداداً لمواجهة النادي الإسماعيلي السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اليوم، الخميس، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية، في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.