"كلامكم مش معايا".. الغندور يفجر مفاجأة بما فعله سامسون مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور أزمة جديدة تواجه مسؤولو نادي الزمالك في ملف رحيل البنيني سامسون أكسنيولا مهاجم القلعة البيضاء.

وقال خالد الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "سامسون وجه صدمة لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال حديثه معهم بشأن التفاوض لفسخ التعاقد معاه".

وأوضح: "سامسون في أول حديثه قال لمسؤولي الزمالك في حالة رغبتكم في رحيلي عليكم اعطائي عقدي بالكامل".

وأوضح: "في الوقت ذاته هناك محاولات من عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة مع اللاعب للوصول إلى حل يرضي الطرفين، لكن اللاعب قال الحديث لن يكون معي وعليكم التواصل مع المحامي الخاص بي".

وأتم تصريحاته: "المفاجأة أن سامسون اخرج الوكيل يحيى علي من حساباته بعدما اختلفوا وجعل الأمور التفاوضية الخاصة به مع المحامي الخاص به".

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