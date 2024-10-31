"متخلوش حد يضحك عليكم".. ميدو يوجه رسالة للاعبين بعد أزمة ثلاثي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

وجه أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، رسالة إلى لاعبي كرة القدم، بعد أزمة ثلاثي الفريق الأبيض، في الإمارات، والحكم عليهم بالحبس لمدة شهر، بتهمة التعدي على أحد الأفراد المنظمين للمباراة.

وتم العفو عن ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ونبيل "دونجا" ومصطفى شلبي، بقرار رئاسي، بعد الحكم عليهم بالحبس لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم لكل لاعب.

وقال ميدو في تصريحات صحيفة عبر قناة أون تايم سبورتس: "ما حدث يجب أن يكون درس للاعبين والمسؤولين، ولكن ما السبب الذي جعل لاعبو الزمالك يفعلون هذا الأمر؟، البداية من مباراة الأهلي في سوبر الإمارات، قبل عامين، المباراة التي شهدت اشتباكات وتعدي إمام عاشور على وليد سليمان".

وأضاف: "تقرير مراقب المباراة أدان 14 لاعبا من الفريقين، ولم يصدر أي قرار، وإذا تم أخذ قرار بإيقاف هؤلاء اللاعبين حينها، ما كان سيحدث ما حدث، والقرارات التأديبية لا يوجد فيها زعل وهذا ما يتسبب في احتقان الجماهير، اللاعبون وعناصر اللعبة والجماهير يجب أن يفهموا أن من يخبرهم بأن من يفعل فعل جنائي في الملعب لا يذهب للمحاكم الجنائية يضللكم "متخلوش حد يضحك عليكم".

وأتم تصريحاته: "القانون يقول إن من يفعل أي فعل جنائي في الملعب من حق أي شخص أن يأخذه للمحاكم ويوجد أكثر من مثال، فكرة أنك في الملعب لا يجب أن تعاقب إلا عن طريق الفيفا "هتودينا في داهية"، والشيبي عندما أخذ الشحات للمحكمة لم يذهب الأهلي إلى الفيفا".

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