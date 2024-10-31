"أصابتها بارتجاج في المخ".. مدرب الزمالك ينتقد اتحاد الكرة بسبب لاعبة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اعترض عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، على منشور دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم والمشرف على ملف الكرة النسائية، بشأن تطبيق اللوائح على نادي دلفي للانسحاب من المسابقة.

وكتب حسين عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أتعجب من هذا التصريح خصوصاً أما يطلع من مسؤول داخل الاتحاد المصري (المساواة - وتطبيق اللائحة على الجميع)، مع العلم أننا تقدمنا بشكوى في الاتحاد بتاريخ ۱۰/۷ الماضي ضد اللاعبة رودينا عبد الرسول".

وأضاف: "والتي تم إيقافها في الأسبوع ۲۸ الموسم الماضي في واقعة و استبعادها من المنتخب يعلمها الجميع، استوجبت شطب اللاعبة بعدما قامت بالتعدي على لاعبة زد وأصابتها بارتجاج في المخ وتم عمل محضر لـ اللاعبة و بعدها تنازلت اللاعبة عن المحضر بعد تدخل مسؤول كبير، ويعلم الجميع في كرة القدم النسائية بهذه الواقعة بما فيهم الاتحاد ( مباراة دلفي & زد إف سي )".

وأوضح: "حتى اليوم لم يتم الرد علينا و التكتم على الشكوى مع العلم أنه تم إرسال احتجاج من 3 أيام وأيضاً لم يتم الرد رغم أن نفس اللجنة أصدرت قرارا اليوم ضد نادي دلفي، فهل تطبق فعلاً اللوائح؟ هل يوجد مساواة، السؤال هنا لماذا لم يتم الرد علينا، لماذا لم يتم الإعلان عن عقوبة اللاعبة لو كلامنا غير صحيح ؟".

وكان عادل حسين اعترض على مشاركة رودينا عبد الرسول لاعبة النادي الأهلي في مباراة الزمالك بالجولة الأولى والتي انتهت بفوز الأحمر 2-1، بسبب إيقافها في نهاية الموسم، إلا أن الأهلي رد بخطاب مرسل إلى اتحاد الكرة يستفسر فيه عن موقف لاعباته.

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