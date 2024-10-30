شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم ناشئى وناشئات منتخب السلاح والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على مقابلة وتكريم ناشئى وناشئات المنتخب المصرى للسلاح، الذين استطاعوا تحقيق العديد من النتائج المتميزة وحصولهم على المراكز الأولى فى بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 17 و20 سنة ببلغاريا.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على النتائج الجيدة والمتميزة التى استطاع لاعبو المنتخب المصرى للسلاح ناشئين وناشئات تحقيقها فى بلغاريا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المنتخب المصرى للسلاح بات منتخباً قوياً، حيث تصدر المنتخب المشهد وعلى منصات التتويج خلال الفترات الماضية بمختلف المراحل السنية، وهو ما يؤكد أن المنتخب المصرى للسلاح يسير فى الطريق الصحيح بدعم كامل من الدولة المصرية وجهود مميزة من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسلاح.

وأوضح صبحى أن مصر أصبحت قوى عظمى فى لعبة السلاح على مستوى العالم على صعيد الكبار والصغار، وهو ما سمعته بصورة شخصية من كبرى الدول فى اللعبة أثناء تواجدى فى أولمبياد باريس الماضى، مشيراً إلى أن مصر قد نظمت واستضافت العديد من البطولات العالمية للسلاح ومنها استضافة بطولة العالم عده مرات، وهو الذى ساعد كثيرا فى كسر الرهبة للاعبى منتخبنا القومى للسلاح واستطاعوا تصدر التصنيف العالمى للعبة، وأصبحت مصر تمتلك بالفعل ثلاث لاعبين للسلاح ضمن قائمة أفضل 20 لاعبا على مستوى العالم، كما نسعد دائما بأننا أصبح لنا ثقل وتأثير في تواجد العديد من المصريين في كبري المناصب الدولية بمختلف الألعاب.

فيما توجه رئيس الاتحاد المصري للسلاح عبد المنعم الحسيني بالشكر بالدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي على دعمه الكامل على المستوى المادي والمعنوي، وهو ما جعل هناك طفرة كبيرة في مستوى لعبة السلاح للمنتخب المصري بمختلف الأعمار، وأصبحت المنتخبات المصرية بجميع مستوياتها تحتل وتتوج بأعلى المراكز بكبرى البطولات بلعبة السلاح.

وتطرق نائب رئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد المصرى للسلاح للحديث حول ما تمت إثارته فى الآونة الأخيرة حول إيقاف لاعبات بالمنتخب المصرى للسلاح نافياً ذلك تماماً، وموضحاً أنه لم ولن يتم إيقاف أى لاعبة شاركت في أي بطولة دولية أو في منافسات أولمبياد باريس الماضي، وأن ما يتم تداوله عار تماماً من الصحة.

يذكر أن المنتخب المصري للسلاح في الثلاث أسلحة الفردي والفرق قد استطاع حصد 5 ميداليات متنوعة "2 ذهب، 1 فضة، 2 برونزية".

واستطاع اللاعب محمد ياسين الحصول علي ذهب سيف المبارزة الفردي تحت 20 سنة، فيما حصل اللاعب عبد الرحمن طلبه علي برونزية لسلاح السيف تحت 17 سنة، فيما استطاع اللاعب احمد هشام الحصول علي برونزية سلاح السيف تحت 17 سنة، فيما حصد منتخب الفرق رجال 20 سنة علي الميدالية الذهبية ، واخيراً استطاع منتخب الرجال لسلاح السيف حصد الميدالية الفضية 20 سنة.