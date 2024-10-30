شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي ندى حافظ لاعبة السلاح ويؤكد: مصر أصبحت قوي عظمي في اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

التقى وزير الشباب والرياضة، اللاعبة ندي حافظ لاعبة المنتخب المصري للسلاح، في إطار دعم الدولة المصرية للرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأكد وزير الرياضة على التزام الحكومة المصرية بدعم الرياضيين دون تمييز، مشيرًا إلي الحرص علي رفع مستوى الرياضة المصرية إلى آفاق جديدة، من خلال توفير بيئة مثالية للرياضيين المصريين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتحقيق نتائج مشرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد وزير الرياضة بدور الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، مشيرًا أن مصر أصبحت قوي عظمي في لعبة السلاح علي مستوي العالم علي مختلف الأصعدة.

وعبرت ندي حافظ لاعبة المنتخب المصري للسلاح عن شكرها العميق للدولة المصرية ممثلة ف وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه الدائم والمستمر، وكذلك الشكر والتقدير إلي رئيس الاتحاد المصري عبد المنعم.



صبحى مع اللاعبة