وزارة الرياضة تكشف موعد وصول ثلاثي الزمالك من الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة، عن المتابعة الجارية لوصول ثلاثي الزمالك مع السلطات الإماراتية.

وأوضح محمد الشاذلي، أن الحكومة المصرية نجحت بالتواصل والتنسيق مع السلطات والمؤسسات الإماراتية في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من فخامة رئيس الدولة.

ووفقًا لما ذكره بيان الوزارة الرسمي، فإنه من المقرر أن تصل الطائرة التي تقل ثلاثي الزمالك في تمام الساعة 5 مساء بمطار القاهرة الدولي.

وفي وقت سابق، علم القاهرة 24، من مصادره، أن ثلاثي نادي الزمالك المحتجز في الإمارات، غادر قسم الشرطة في مدينة أبو ظبي، وفي طريقهم لـ القاهرة بعد قرار العفو الرئاسي من رئيس دولة الإمارات.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات، أمس، بأن رئيس الدولة محمد بن زايد، أصدر قرارا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين في أبو ظبي، انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر.

ومن المقرر أن يعود الثلاثي عبد الواحد السيد، ونبيل عماد دونجا، ومصطفي شلبي، إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة بعد قرار العفو عنهم.